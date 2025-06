Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vorsicht vor Diebstählen aus Handtaschen

Weserbergland/ Bad Münder (ots)

Immer wieder melden sich Geschädigte bei der Polizei und geben an, dass beim Einkaufen im Supermarkt die Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden sei. Erst am Donnerstag (19.06.2025) meldete eine 79 Jahre alte Frau aus Bad Münder, dass sie im Supermarkt einkaufen gewesen sei und an der Kasse bemerkt habe, dass ihre Geldbörse zuvor aus der Handtasche entwendet worden war. Anschließend erstatte die Frau Anzeige bei der Polizei in Bad Münder. Taschendiebe nutzen jede Unaufmerksamkeit oder Ablenkung, um Geldbörsen aus fremden Handtaschen zu entwenden. Es geht ihnen nicht nur um Bargeld, sondern auch um die Zahlkarten der Geschädigten. Denn Diebe von Zahlungskarten können damit beispielsweise mit einer gefälschten Unterschrift im Handel an der Kasse bezahlen oder die kontaktlose Bezahlfunktion der Karte nutzen. Die Polizei rät daher: Wertsachen sollten immer dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Fordern Sie Abstand zu Fremden ein, z.B. an Kassen oder Geldautomaten, an Haltestellen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sollte Ihre Geldbörse entwendet worden seien, veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das möglich. Zeigen Sie den Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen. Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Weitere Hinweise: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell