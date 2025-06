POL-HM: Lagerhalle fängt Feuer

Hameln (ots) - Am Mittwoch (18.06.2025) kam es, zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, zu einem Einbruch in den "LeAhmo Spätkauf" in der Osterstraße in Hameln. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Geschäft und entwendeten Tabakware, Süßware und Bargeld im vierstelligen Wertbereich. Die Spurensuche und -sicherung erfolgte durch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Inzwischen hat das für Einbruchsdelikte ...

