POL-EU: Vorläufige Bilanz zum Karneval - Dank an Bevölkerung

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Sonntag (2. März) kletterte ein Unbekannter gegen 17 Uhr über eine Mauer auf das Grundstück von einem Einfamilienhaus in der Roitzheimer Straße in Euskirchen. Im Anschluss schlug der Unbekannte eine Türscheibe ein und gelangte durch die Öffnung in das Wohnhaus. Die 80-jährige Hauseigentümerin kehrte zum Tatzeitpunkt in das Wohnhaus zurück und überraschte den Unbekannten. Als die ...

