POL-EU: Seniorin überrascht Einbrecher im Wohnhaus

Eukirchen (ots) - Am Samstag (1. März) kam es um 11.40 Uhr zu einem schweren Raub auf einen Kiosk in der Veybachstraße in Euskirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 34-jährige Mitarbeiterin die Tageseinnahmen in einen Tresor zu legen, als sie von einem Unbekannten unter Vorhalt eines Messers bedroht wurde. Der Unbekannte forderte die Herausgabe des Geldes. Die Frau übergab daraufhin das Geld in einer Geldtasche. Daraufhin flüchtete der Unbekannte aus ...

