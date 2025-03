POL-EU: Pkw überschlägt sich mehrfach

53879 Euskirchen (ots) - Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Sonntag (02. März) gegen 01.00 Uhr einen Pkw, der in Schlangenlinien die Kölner Straße ortsauswärts in Richtung Weilerswist befuhr. Durch Polizeikräfte der Polizei Euskirchen konnte der Wagen schließlich angehalten und überprüft werden. Bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zeigte der 36-jährige Mechernicher körperliche Auffälligkeiten. Er konnte ...

mehr