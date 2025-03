Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksamer Zeuge meldet fahrauffälligen Pkw

53879 Euskirchen (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Sonntag (02. März) gegen 01.00 Uhr einen Pkw, der in Schlangenlinien die Kölner Straße ortsauswärts in Richtung Weilerswist befuhr.

Durch Polizeikräfte der Polizei Euskirchen konnte der Wagen schließlich angehalten und überprüft werden.

Bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zeigte der 36-jährige Mechernicher körperliche Auffälligkeiten. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille.

Aus diesem Grund wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe angeordnet, die auf der Polizeiwache in Euskirchen entnommen wurde.

Im Rahmen der Einsatzwahrnehmung konnte ermittelt werden, dass der Mechernicher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde zwei Tage zuvor bei einem ähnlich gelagerten Vorfall, bereits durch Polizeibeamte der Polizeiwache Schleiden sichergestellt.

Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde dem Euskirchener eindringlich untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Eine erneute Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt. Das zuständige Straßenverkehrsamt wurde informiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell