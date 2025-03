Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub auf Kiosk

Eukirchen (ots)

Am Samstag (1. März) kam es um 11.40 Uhr zu einem schweren Raub auf einen Kiosk in der Veybachstraße in Euskirchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 34-jährige Mitarbeiterin die Tageseinnahmen in einen Tresor zu legen, als sie von einem Unbekannten unter Vorhalt eines Messers bedroht wurde.

Der Unbekannte forderte die Herausgabe des Geldes. Die Frau übergab daraufhin das Geld in einer Geldtasche.

Daraufhin flüchtete der Unbekannte aus dem Kiosk.

Die Mitarbeiterin wurde bei dem Raub nicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Der Unbekannte kann nur wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ausländischer Akzent

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell