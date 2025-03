POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

Mühlacker (ots) - Zu einem Überfall auf einen Firmenmitarbeiter ist es am Donnerstagabend in Enzberg gekommen. Nach derzeitigem Sachstand entwendeten die Täter Wertgegenstände von mehreren hunderttausend Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen drei unbekannte, maskierte Täter, gegen 21:20 Uhr, gewaltsam in das Gebäude in der Dorfwiesenstraße ein. In der ...

mehr