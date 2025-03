Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS)Loßburg - Alleinbeteiligt verunfallt

Pforzheim (ots)

Loßburg - Unverletzt blieb ein 19-jähriger, der am frühen Sonntagabend auf der Landesstraße 412 verunfallte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Renault-Fahrer kurz vor 18:00 Uhr von Dornhan kommend in Richtung Betzweiler und kam aus bislang unbekannter Ursache am Ortseingang Betzweiler von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam in der Böschung zum Stillstand und drohte auf ein Haus zu fallen, weshalb die Feuerwehr zur Absicherung und Bergung notwendig war. Die L 412 musste hierfür für ungefähr eine Stunde voll gesperrt werden. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

