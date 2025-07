PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere gescheiterte Einbrüche im Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Wohnungseinbruch gescheitert

Oberursel, Saalburgstraße Mittwoch, 02.07.2025 bis Dienstag, 08.07.2025, 22:25 Uhr (Sü) Zwischen Mittwoch den 02.07.2025 und Mittwoch den 08.07.2025, 22:25 Uhr kam es in Oberursel zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter begaben sich an ein Mehrfamilienhaus in der Saalburgstraße. Hier versuchten sie ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Nach mehreren gescheiterten Versuchen entfernten sich die Einbrecher unverrichteter Dinge vom Wohnhaus.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegen.

2.Wohnungseinbrecher flüchten ohne Beute

Oberursel, Rotbornstraße

Mittwoch, 09.07.2025, 22:50 Uhr bis 22:55 Uhr

(Sü) Am späten Mittwochabend kam es in Oberursel zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die unbekannten Einbrecher öffneten gewaltsam die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Rotbornstraße. Sie betraten anschließend den Wohnbereich und durchwühlten einen Schrank. Kurz darauf wurden die Kriminellen von Zeugen überrascht, woraufhin sie schnellen Schrittes ohne Beute vom Tatort flüchteten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen.

3.Erfolgloser Einbruch

Usingen, Mozartstraße

Donnerstag, 10.07.2025, 13:30 Uhr bis 15:15 Uhr

(Sü) Heute Nachmittag zwischen 13:30 Uhr und 15:15 Uhr kam es in Usingen zu einem Wohnungseinbruch. Die bislang unbekannten Täter betraten das Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort hebelten sie die Haustür einer Kellerwohnung auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Bei ihrer Tat wurden die Ganoven möglichweise gestört. Sie verließen das Wohnhaus und flüchteten erfolglos. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf 2500 Euro geschätzt.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081/9208-0 in Verbindung zu setzen.

