POL-MFR: (683) Versuchtes Tötungsdelikt am Autohof Hilpoltstein - Zeugen gesucht

Hilpoltstein (ots)

Am Donnerstagabend (03.07.2025) fuhr eine Frau am Autohof in Hilpotstein nach einem Streit mit einem Mann mit ihrem Auto in den Eingangsbereich eines Tankstellengebäudes. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise.

Die 42-jährige Frau und ihr 26-jähriger Begleiter gerieten gegen 22:00 Uhr an ihrem Pkw in Streit. Als der Mann daraufhin in Richtung Tankstelle wegging, stieg die Frau in das Fahrzeug und fuhr auf ihn zu. Dem Mann gelang es, in das Tankstellengebäude zu flüchten. Ob er hierbei zuvor von dem Auto erfasst wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Frau fuhr daraufhin mit ihrem Pkw gegen den Eingangsbereich des Gebäudes und erfasste hierbei mutmaßlich den 26-Jährigen. Im Anschluss stieg sie aus ihrem Fahrzeug aus und ging auf den Mann los. Hierbei ging ein Zeuge dazwischen und versuchte, die Frau von weiteren Angriffen abzuhalten.

Beamte der Verkehrspolizei Feucht nahmen die 42-Jährige schließlich vorläufig fest. Auf Grund der Gesamtumstände stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth noch in der Nacht Haftantrag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Der 26-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die 42-jährige Tatverdächtige musste auf Grund leichterer Verletzungen in einem Krankenhaus versorgt werden. An Pkw und Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Die Beamten bitten zur Klärung des genauen Tatablaufs Zeugen, die den Vorfall selbst oder insbesondere auch den vorangegangen Streit beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

