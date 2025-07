POL-MFR: (681) Zeugenaufruf nach Einbruch in Juwelier

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (01.07.2025) raubte eine Unbekannter eine Halskette in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein 52-jähriger Mann war gegen 21:30 Uhr mit zwei Begleitern in der Kaiserstraße unterwegs. Dort verwickelte ein Unbekannter den 52-Jährigen in ein Gespräch. Der Unbekannte trat dann unvermittelt, gegen das Schienbein des Mannes, entriss die am Hals getragene ...

