POL-HG: Diebstahl von zwei Fahrrädern +++ Diebstahl von zwei E-Scootern +++ Wohnungseinbruchsdiebstahl +++ Alkoholisierter E-Scooterfahrer schlägt sich mit einem Passanten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Diebstahl von einem schwarzen E-Bike und einem weißen Fahrrad Bad Homburg, Frölingstraße, Mehrfamilienhaus Donnerstag, 10.07., 19:30 Uhr bis Freitag 11.07.2025, 07:00 Uhr

(je) Zu einem Diebstahl eines E-Bikes und einem weißen Jugendfahrrades kam es in der Zeit zwischen Donnerstag, 10.07.2025 19:30 Uhr und Freitag, 11.07.2025 bis ca. 07:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Frölingstraße in Bad Homburg. Unbekannte Täter haben sich Zutritt in den hauseigenen Fahrradraum verschafft und beide Fahrräder entwendet. Die beiden Fahrräder waren mit einem Kettenschloss zusammengeschlossen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 - 120-0 entgegen.

Diebstahl von zwei E-Scootern,

Bad Homburg, Waisenhausplatz, Samstag, 12.07.2025, 18:25 - 21:10 Uhr

(je) Zu einem Diebstahl von zwei E-Scootern kam es am Samstag, 12.07.2025, in der Zeit von 18:25 Uhr bis 21:10 Uhr auf dem Waisenhausplatz in Bad Homburg. Unbekannte Täter hatten das Schloss, womit die E-Scooter gesichert waren aufgeschnitten und entfernten sich mit den E-Scootern in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 650 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 - 120-0 entgegen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Königstein, Grüner Weg, Samstag, 12.07.2025, 02:45 Uhr

(er) In der Nacht vom 11.07.2025 auf den 12.07.2025 kam es in Königstein zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter gelangen auf das Dach des betreffenden Objektes und verschafften sich dort Zugang. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Wohnhaus nach Wertsachen und verließen die Örtlichkeit in unbekannter Richtung.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein im Taunus unter der Rufnummer 06174 / 9266-0 zu melden.

Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs endet mit einer körperlichen Auseinandersetzung Neu-Anspach, Hans-Böckler-Straße, Einkaufszentrum

(br) Am frühen Samstagabend fuhr ein 31-Jähriger aus Neu-Anspach alkoholisiert mit einem E-Scooter auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Neu-Anspach umher. Hierbei provozierte der 31-Jährige mehrere Passanten, woraufhin ihn ein 27-Jähriger aus Friedberg mit seinem rücksichtslosen Verhalten konfrontierte. Der 31-Jährige beleidigte daraufhin den 27-Jährigen, woraufhin der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei verletzten sich sowohl der 31-Jährige als auch der 27-Jährige gegenseitig. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Weiterhin wurde eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen durchgeführt. Gegen den 27-Jährigen wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

