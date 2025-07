Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann bei Raubdelikt verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen alarmierten in den frühen Freitagmorgenstunden am 25. Juli 2025, gegen 1.45 Uhr die Polizei, weil ein Mann auf der Hochstraße augenscheinlich ausgeraubt wurde. Die Beamten fuhren umgehend nach Buer und trafen dort auf einen am Boden liegenden 61-Jährigen, der bereits durch den Rettungsdienst behandelt wurde. Der Gelsenkirchener hatte eine Verletzung im Kopfbereich und wurde kurze Zeit später zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen gaben gegenüber den Polizisten an, dass sie verdächtige Geräusche aus Richtung der Hauptstraße gehört hätten. Weiterhin hätten sie beobachtet, wie der am Boden liegende 61-Jährige von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen durchsucht und augenscheinlich bestohlen wurde. Zwei weitere Männer seien ebenfalls vor Ort gewesen, ohne direkten Kontakt zu dem 61-Jährigen gehabt zu haben. Das Trio flüchtete in Richtung der Marienstraße. Der Haupttäter ist zwischen 20 und 40 Jahre alt, hatte eine schwarze Kurzhaarfrisur, trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze lange Hose.

Der Mittäter trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes Shirt sowie eine graue kurze Hose.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Raubdelikt aus und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder zu den Tatverdächtigen geben können. Information werden im zuständigen Kriminalkommissariat unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 gesammelt uns ausgewertet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell