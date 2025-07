Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher beraubt - Täter gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 15jähriger Jugendlicher wurde am Freitagabend gegen 22 Uhr am Goldbergplatz in Gelsenkirchen-Buer beraubt. Im Beisein seines ebenfalls 15jährigen Freundes wurde der Jugendliche von einem 17jährigen unter Anlegen und Vorhalt eines Schlagringes aufgefordert, eine mitgeführte Tasche auszuhändigen. Dies tat der bedrohte 15jährige dann auch.

Nachdem der Täter in einer Straßenbahn flüchtete, konnte er letztlich im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Die Tasche konnte sichergestellt und dem Geschädigten wieder übergeben werden. Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren. Alle Beteiligten wurden letztlich den Eltern übergeben.

