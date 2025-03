Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ring von Finger entfernt

Aurich (ots)

Unterstützung benötigte das Personal der Notaufnahme im Krankenhaus an der Wallinghausener Straße am Dienstagvormittag. Dort hatte sich zuvor eine Patientin mit einem geschwollenen Finger vorgestellt, an dem sich noch ein Ring befand. Selbst mit allen gängigen Mitteln und Raffinessen gelang es den Mitarbeitern nicht, den Schmuck zu entfernen, was zur Linderung der Schwellung aber zwingend erforderlich war. Daraufhin wurde die Feuerwehr Aurich verständigt. Drei Einsatzkräfte machten sich mit kleinerem technischen Gerät auf den Weg in die Notaufnahme und sorgten in behutsamer Zusammenarbeit mit dem Klinikpersonal für eine schmerzfreie Entfernung des Rings. Während der Finger unversehrt blieb, konnte das Schmuckstück leider nur noch in seinen Einzelteilen an die Besitzerin übergeben werden.

