Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Heimrauchmelder schlägt Alarm

Aurich (ots)

Auf das Piepen eines Rauchmelders sind Bewohner in einem Mehrparteienhaus am späten Montagabend aufmerksam geworden. Eine Gefahrensituation vermutend kontaktierten sie die Regionalleitstelle in Wittmund. Zur Einsatzstelle in der Straße Langer Kamp entsandte Kräfte der Feuerwehr Aurich lokalisierten den Alarm schlagenden Warnmelder schnell in einer nach Aussage der Hausbewohner zurzeit unbewohnten Wohnung. Die Feuerwehrleute konnten sich dank eines vorhandenen Schlüssels schadfreien Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen. Hier fanden sie den piependen Rauchmelder schließlich vor, der wohl aufgrund von Staub ausgelöst hatte.

