Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schmorbrand im Serverraum

Aurich-Extum (ots)

Gegen 14:00 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin am Dienstagnachmittag beißenden Geruch in einem Verwaltungsgebäude am Dreekamp und vermutete, dass dieser aus einem dort befindlichen Serverraum entstammte. Zu diesem konnte jedoch kein Zutritt geschaffen werden, weshalb das Personal einen Notruf absetzte. Die Leitstelle in Wittmund alarmierte daraufhin die Feuerwehr Haxtum. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, war das betroffene Gebäude bereits vorbildlich evakuiert worden. Im ersten Obergeschoss konnte der Brandgeruch nach wie vor deutlich wahrgenommen werden. Da kein Mitarbeiter über die notwendige Zutrittsberechtigung verfügte, wurde die Brandmeldeanlage vor Ort ausgelöst. Hierdurch erlangten die Feuerwehrleute Zugriff auf den Generalschlüssel des Gebäudes, mit dem der betroffene Raum schließlich geöffnet und aufgrund vorherrschender Verrauchung durch einen Atemschutztrupp begangen werden konnte. Nachdem entsprechende Belüftungsmaßnahmen durchgeführt worden waren, machten die Einsatzkräfte schließlich ein defektes technisches Gerät als Ursache für den Brandgeruch ausfindig. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an einen Firmenverantwortlichen und rückte nach gut einer Stunde wieder ab.

