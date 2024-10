Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Miehlen - Unfallflucht auf Parkplatz an der L323

Miehlen (ots)

Am Freitag 25.10.2024, in der Zeit von ca. 16:15 bis 16:45 Uhr, kam es in Miehlen auf dem Parkplatz am Sportplatz an der L323 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte dort vermutlich beim Ausparken einen parkenden weißen Audi A4 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden.

