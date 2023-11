Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Brandstiftung in Haft

Baden-Baden (ots)

Weil er im Verdacht steht, an einem Wohnhaus in der Straße "An der Sägemühle" am Samstag einen Brand gelegt und wenig später die Reifen eines Fahrzeuges zerstochen zu haben, befindet sich seit dem Wochenende ein 39-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll gegen 23:30 Uhr vor der Haustüre einer ihm Bekannten ein Feuer gelegt haben, was die Bewohner jedoch selbst löschen konnten. An der Tür entstand durch das Feuer Sachschaden. Nur wenig später, gegen 1:15 Uhr, soll er einen Reifen eines ebenfalls zu dieser Anschrift gehörenden Autos einer Frau zerstochen haben. Nachdem Einsatzkräfte des Polizeireviers Baden-Baden den Enddreißiger in Tatortnähe vorläufig festnehmen konnten, folgte am Sonntag die Vorführung vor einem Ermittlungsrichter. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Verbindung mit einem damit versuchten Tötungsdelikt. Zeugen, die Wahrnehmungen rund um das Geschehen gemacht haben, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

/rs

