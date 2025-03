Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Angebranntes Essen lässt Feuerwehr anrücken

Aurich (ots)

Am Freitagabend bemerkte ein Anwohner in der Wallstraße den Warnton eines Rauchmelders. Weil kurz darauf auch aus einer Wohnung dringender Rauch sichtbar wurde, setzte dieser einen Notruf ab. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich zur angegebenen Adresse ausrückten, meldete sich der Bewohner der betroffenen Wohnstätte selbstständig bei der Leitstelle in Wittmund und teilte mit, dass versehentlich angebranntes Essen für die Rauchentwicklung verantwortlich sei. Dies bestätigte sich den kurz darauf eintreffenden Feuerwehrleuten vor Ort auch in dieser Form. Weil der Bewohner ebenfalls in Eigenregie schon für eine Belüftung seiner Räumlichkeiten gesorgt hatte, waren keine weiteren Tätigkeiten seitens der Feuerwehr erforderlich.

