FW-AUR: Feuer im Garten

Aurich-Wallinghausen (ots)

Einen Heckenbrand meldeten Anwohner am Samstagmittag in der Straße Hochfeld im Auricher Ortsteil Wallinghausen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Wallinghausen und Aurich konnten bereits auf der Anfahrt eine weithin sichtbare Rauchentwicklung erkennen. Entgegen der ersten Annahme brannten an der Einsatzstelle neben dem Buschwerk auch mehrere Scheite mit Brennholz sowie ein kleiner Verschlag. Die Flammen drohten sich weiter auszubreiten, Anwohner und Nachbarn führten bereits eigene Löschversuche mit einem Gartenschlauch durch. Sofort leiteten die Feuerwehrkräfte einen Löschangriff unter Atemschutz ein und stellten die Wasserversorgung zur Einsatzstelle sicher. Das Feuer konnte so binnen weniger Minuten unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Unter Einsatz einer Wärmebildkamera und weiteren Atemschutztrupps begannen die Feuerwehrleute anschließend, das Brandgut auseinanderzuziehen und versteckte Glutnester gezielt abzulöschen. Auch ein direkt angrenzender Baum wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und musste im Einsatzverlauf regelmäßig kontrolliert werden. Nach rund einer Stunde waren auch die letzten Glutnester abgelöscht, womit der Einsatz der beiden Feuerwehren beendet werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell