Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Großenkneten hat am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 12:30 Uhr, ein Delmenhorster lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit war ein 60-jähriger Mann aus Naumburg (Saale) mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens musste er seinen Zug fast bis zum Stillstand abbremsen. Ihm folgte der 34-jährige Delmenhorster mit einem Kleintransporter, der zu spät auf das Bremsmanöver reagierte. Mit hoher Geschwindigkeit lenkte er den Transporter noch nach rechts, kollidierte aber frontal mit der rechten Rückseite des Sattelanhängers.

Der 34-Jährige war nach dem Unfall in der schwer beschädigten Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlhorn und Langförden. Die medizinische Versorgung wurde durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens sichergestellt. Sie forderten einen Rettungshubschrauber nach, mit dem der lebensgefährlich verletzte Delmenhorster schließlich in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Sowohl am Kleintransporter als auch am Sattelanhänger, einem mit alter Bremsflüssigkeit beladenem Tankauflieger, entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro. Aus dem Tank traten auch geringe Mengen Bremsflüssigkeit aus, die aber abgebunden werden konnten.

Nach dem Unfall war die Einrichtung einer Vollsperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg erforderlich. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste zudem die Richtungsfahrbahn Osnabrück kurz gesperrt werden. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in den Abend dauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell