Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfallflucht in der Königstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die am Dienstag (22.07.2025) gegen 15.30 Uhr in der Königstraße in Ehningen eine Unfallflucht beobachtet haben. Derzeit ist bekannt, dass eine noch unbekannte Person vermutlich in einem grauen PKW der Marke Seat die Königstraße aus Richtung der Herrenberger Straße kommend entlang fuhr. Im Bereich einer Bäckerei stand ein Renault auf einem der Parkplätze, die parallel der Straße verlaufen. Der PKW streifte beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des Renault und setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. An dem noch unbekannten PKW sollen Böblinger Kennzeichen (BB-) angebracht gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell