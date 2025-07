POL-LB: Hildrizhausen: zwei Fenster eines Wohnhauses mit Steinen eingeworfen

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (22.07.2025), mutmaßlich gegen 21.25 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Jugendhaus in der Schwieberdinger Straße in Markgröningen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke. Der Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden können derzeit noch nicht genau beziffert ...

