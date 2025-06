Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Scheibe an Auto eingeschlagen und hochwertigen Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte schlugen am Donnerstag, 12.06.2025 zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr die hintere Fahrzeugscheibe an einem weißen Toyota ein. Dieser stand auf dem Parkplatz beim Sennhof in der Bergseestraße. Der oder die Täter entwendeten aus dem Auto eine Tasche mit hochwertigen Armbändern sowie zwei Ringe. Der Diebstahlschaden beläuft sich im fünfstelligen Euro Bereich. Der Sachschaden an der Fahrzeugscheibe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell