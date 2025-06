Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unfall beim Überholen von Traktor

Freiburg (ots)

Mit ihrem Mercedes befuhr am Donnerstag, 12.06.2025 gegen 10.30 Uhr eine 66 Jahre alte Frau die B315 von Bonndorf in Richtung Gündelwangen. Vor ihr fuhr ein Traktor mit Anhänger, welcher beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Dafür blinkte der 70-jährige Fahrzeugführer. Dieses Blinken wurde von der 66-Jährigen falsch gedeutet und sie nahm an, überholen zu können. Beim Abbiegen des Traktors kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 4000 Euro, an der Zugmaschine 6000 Euro.

