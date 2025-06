POL-FR: Maulburg: Fahrer von E-Scooter verunfallt in der Hauptstraße - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 11.06.2025, gegen 16.45 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand eines Pkw in den Kapfweg in Nollingen gerufen. Gegen 17.35 Uhr war der Brand gelöscht. Das unter einem Carport stehende Elektroauto brannte vollständig aus. Durch den Brand wurden der Carport und die angrenzende Hausfassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das ...

mehr