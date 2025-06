Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Seitenscheibe von VW Caddy eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.06.2025, gegen 23.50 Uhr, wurden vier junge Männer dabei beobachtet, wie sie ein Seitenfenster eines VW Caddy einschlugen. Danach seien die jungen Männer davongerannt. Der VW Caddy, an welchem das hintere rechte Seitenfenster eingeschlagen wurde, stand in der Eichbergstraße vor der Hausnummer 24. Die vier jungen Männer rannten nach der Tat in Richtung Mouscron-Allee davon. Sie sollen dunkle Jogginganzüge angehabt haben.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu den jungen Männern geben können.

