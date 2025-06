POL-FR: Hartheim: Großeinsatz nach Gefahrstoffaustritt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 08.06.2025, 08.00 Uhr bis Dienstag, 10.09.2025, 11.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft aus einer Tiefgarage in der Kreuzstraße, unweit der Kreuzung zur Wallbrunnstraße, zwei verschlossene Pedelecs der Marken Conway und Haibike. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 8.500 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

