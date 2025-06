POL-FR: Lörrach: Zwei Pedelecs aus Tiefgarage entwendet

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 11.06.2025 gegen 21.40 Uhr war ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Hund in der Zeppelinstraße spazieren, als ein großer Hund ohne Leine und Maulkorb auf ihn zu gerannt gekommen sein soll. Der 58-Jährige nahm seinen kleinen Hund daraufhin zum Schutz auf den Arm. Der große Kangal Hund sprang daraufhin den 58-jährigen an, welcher zu Boden fiel. Der angreifende Hund versuchte den kleinen Hund ...

