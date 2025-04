Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugensuche(AUDI SUV Fahrer) zu einer Fahrlässigen Körperverletzung durch Hund

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Greene, Hindenburgstraße. Zeit: Montag, 14. April 2025, 18:00 Uhr - 18:15 Uhr. Der Fahrer eines schwarzen AUDI SUV mit Alfelder Kennzeichen wird gesucht, da dieser möglicherweise einen Vorfall in der Hindenburgstraße mit einer Frau, die ihren eigenen Hund an der Leine spazieren führte und einem weiteren fremden Hund, der beide angegriffen hat und die Frau einen Sturz erlitt, beobachtet und eventuell bezeugen könne. Der gesuchte AUDI Fahrer soll die Hindenburgstraße regelmäßig befahren und wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

