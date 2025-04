Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw mit Anhänger und Traktor und zwei verletzten Personen

Bad Gandersheim (ots)

(Kle) 15.04.2025, 13:00 Uhr, 37574 Einbeck, B64, Fahrtrichtung Greene, zwischen K628 und Ortseingang Greene, Höhe dortiger Parkplatz

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 77-jährige Taktorführer die B64 in Richtung Greene. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der 72-jährige Pkw-Führer mit seinem Dacia samt Anhänger auf das Heck des Traktors. In der Folge geraten beide Fahrzeuge in den rechtsseitigen Graben und erleiden wirtschaftlichen Totalschaden. Die beiden Fahrzeugführer werden nach aktuellem Ermittlungsstand jeweils leicht verletzt und mittels RTW in die Krankenhäuser nach Northeim bzw. Einbeck verbracht. Die Fahrbahn musste für die polizeiliche Aufnahme zeitweise vollständig gesperrt werden. Nach zwischenzeitlich einseitigem Verkehrsfluss und erfolgter Bergung der Fahrzeuge konnte die Fahrbahn gegen 15:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die freiwillige Feuerwehr aus Greene unterstütze die Maßnahmen vor Ort.

