Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 18. Juni 2024, in der Zeit von 09:50 Uhr bis 10:35 Uhr, wurde ein VW Sharan bei einem Verkehrsunfall in Nordenham beschädigt. Der blaue Pkw war auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Friedrich-Ebert-Straße, zwischen Hafenstraße und Adolf-Vinnen-Straße, geparkt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell