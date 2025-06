POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Vegetationsbrand an Bahngleisen

Freiburg (ots) - Ein Einbruch in das ehemalige Bahnwärterhäuschen am sogenannten Bähnleradweg wurde der Polizei am Mittwoch, 11.06.2025 mitgeteilt. Die Tat dürfte sich aber bereits schon am vorherigen Wochenende Freitag, 06.06.2025 oder Samstag, 07.06.2025, oder auch Tage davor, ereignet haben. Unbekannte ...

