POL-FR: Bonndorf: Einbruch und Vandalismus in ehemaligen Bahnwärterhäuschen - Polizei sucht Zeugen

Ein Einbruch in das ehemalige Bahnwärterhäuschen am sogenannten Bähnleradweg wurde der Polizei am Mittwoch, 11.06.2025 mitgeteilt. Die Tat dürfte sich aber bereits schon am vorherigen Wochenende Freitag, 06.06.2025 oder Samstag, 07.06.2025, oder auch Tage davor, ereignet haben. Unbekannte brachen gewaltsam in das Häuschen ein, welches sich mitten im Wald zwischen Bonndorf und Gündelwangen befindet. Im Inneren wurden Fenster, Waschbecken und das komplette Inventar zerstört. Gegenstände wurden aus dem Haus geworfen und mit Steinen die Dachziegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Der Bähnleradweg wird als Fernradweg häufig von Radfahrern genutzt. Deshalb hofft der Polizeiposten Bonndorf (07703/93250) auf Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) Hinweise entgegen.

