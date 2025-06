Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Diebstahl und Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In der Zeit vom Samstag, 07.06.2025, bis Sonntag, 08.06.2025, ca. 10:00 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungs- und Diebstahlsdelikten in Bachheim. Beginnend an der Drei-Schluchten-Halle entlang der Kiesstraße wurden mehrere Verkehrszeichen verbogen und ein Teil davon dürfte entwendet worden sein. Manche der Verkehrszeichen wurden so stark beschädigt, dass auch das Betonfundament ersetzt werden muss. Insgesamt entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden. Sollte es Zeugen geben, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Löffingen unter 07654806060, oder bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter 076519336-0 zu melden.

