Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Juweliergeschäft ein

Freiburg (ots)

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen, 11.06.2025, in ein Juweliergeschäft in der Merianstraße in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mehrere maskierte Täter um 3.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Laden, indem sie ein Schutzrollgitter aufstemmten und eine Eingangstür einschlugen. Es wurden zahlreiche Vitrinen und Auslagen eingeschlagen und Schmuck in unbekannter Menge entwendet. Anschließend flüchteten die Unbekannten in einem weißen Pkw von der Tatörtlichkeit. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

