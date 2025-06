Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg | Gundelfingen: 66-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, 10.06.2025, wurde gegen 10:30 Uhr ein 66-Jähriger in dessen Wohnung in Gundelfingen tot aufgefunden. Eine nahe Angehörige hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet, nachdem sie vergeblich versucht hatte, den Verwandten zu kontaktieren.

Aufgrund der unklaren Umstände hat die Kriminalpolizei Freiburg die Ermittlungen übernommen und am heutigen Tag eine Sonderkommission eingerichtet.

Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt. In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf der Suche nach dem auf den Verstorbenen zugelassenen Pkw. Hierbei handelt es sich um einen champagner-farbenen KIA Ceed mit dem amtlichen Kennzeichen FR-MD 3000.

Zeugen, welche womöglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeuges und/ oder dessen Verbleib geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0761 882-5909 melden.

