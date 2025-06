POL-FR: Bad Bellingen: Vorfahrtsverletzung auf Kreisstraße - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Am Dienstagvormittag, 10.06.2025, gegen 10:50 Uhr ereignete sich in Teningen in der Hans-Theisen-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, woraufhin sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte mutmaßlich ein bislang unbekannter Sattelzug bei der Vorbeifahrt ein am Fahrbahnrand ...

