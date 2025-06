Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 10.06.2025, gegen 10:50 Uhr ereignete sich in Teningen in der Hans-Theisen-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, woraufhin sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte mutmaßlich ein bislang unbekannter Sattelzug bei der Vorbeifahrt ein am Fahrbahnrand parkenden Pkw des Herstellers BMW und hinterließ an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen beobachteten als mögliches Verursacherfahrzeug ein rotes Zugfahrzeug mit weißem Auflieger, welches durch eine männliche Person mit dunklen Haaren geführt wurde.

Das Polizeirevier Emmendingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtete haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können. (07641-5820)

jh (RE)/ ak

