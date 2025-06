Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, Hirschsprung: Wanderer von Hunden angegriffen

Freiburg (ots)

Am Montagabend, den 09.06.2025, gegen 18:50 Uhr befand sich ein 30-jähriger Wanderer im Bereich der Brücke zum ehemaligen Bahnhof Hirschsprung in Breitnau, als ihm eine 55-jährige Spaziergängerin mit fünf Hunden, die allesamt nicht angeleint waren, entgegenkam. Zwei der fünf Hunde rannten auf den Wanderer zu und versuchten, diesen in den Oberschenkel zu beißen. Dies konnte durch den Wanderer verhindert werden. Im weiteren Verlauf rettete sich der Wanderer auf einen dort befindlichen Dreckhaufen. Der Wanderer wurde, mutmaßlich durch Hundebisse, an den Handinnenflächen verletzt. Gegen die Hundehalterin wurde Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell