Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee, L146: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 10.06.2025, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 69-jähriger Autofahrer die L146 aus Schluchsee-Aha kommend in Richtung Menzenschwand. Nach den derzeitigen Informationen wollte der Autofahrer in einen links der Fahrbahn befindlichen Waldweg einbiegen, um zu wenden. Hierbei übersah er eine 31-jährige Motorradfahrerin, die auf dem Gegenfahrstreifen in Richtung Schluchsee-Aha fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Motorradfahrerin wurde über den Pkw geschleudert und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der 69-jährige Autofahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik geflogen. Die Fahrzeuge wurden mittels Abschleppdienst von der Örtlichkeit entfernt.

