POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch mit Diebstahl von Kupferdraht Spulen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf dem Köpfle" kam es am Dienstag, 10.06.2025 gegen 16.00 Uhr. Polizei und Feuerwehr rückten aus und stellte vor Ort fest, dass der Brand vermutlich vom Balkon aus entstand. Die Feuerwehr löschte den Brand, welcher bereits ins Innere der Wohnung drang. Der Sachschaden am Balkon und in der Wohnung beläuft sich auf rund 100000 Euro. Die Wohnung ...

