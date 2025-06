Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern aus Garage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 09./10.06.2025 zwei hochwertige Fahrräder aus einer Garage in der Nollenstraße. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 19.000 Euro. Bei einem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Stoll in Grau. Bei dem zweiten Rad handelt es sich um ein schwarzes Rennrad der Marke Cervelo Aspero. Möglicherweise wurde die Garage gewaltsam aufgedrückt. Der Polizeiposten Wehr (07762/80780) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Nollenstraße gemacht haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 Hinweise entgegen.

