POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Indlekofen: Auto auf Parkplatz am Wasserfall angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Zu einem Unfall kam es am Dienstagmittag, 10.06.2025, gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Kreisstraße 4946 / Richtberg Straße in Müllheim. Der 40-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Richtbergstraße in Richtung K4946 und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand den aus Richtung Neuenburg kommenden Land Rover einer 23-jährigen Fahrerin und kollidierte ...

