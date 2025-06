POL-FR: Auggen: Fahren unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 06.06.2025, gegen 22.45 Uhr kam es in der Waldkircher Straße in Denzlingen zu einem Brand in einem Wohncontainer einer Flüchtlingsunterkunft. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte das Feuer an einer Holzfassade im Außenbereich nahe der Eingangstür ausgebrochen sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand ...

