POL-FR: Denzlingen: Brand in Wohncontainer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 09.06.2025, wurde gegen 19:50 Uhr einen Brand in einer Gemeindeunterkunft für Geflüchtete in der Rathausstraße in Bötzingen gemeldet. Die Polizei konnte einen dringend Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festnehmen. Der 30-Jährige soll Zeugenangaben zufolge das Feuer zuvor gelegt haben. Die übrigen im Haus lebenden Personen hatten das Gebäude rechtzeitig ...

