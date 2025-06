Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall zwischen Pedelec und Motorrad - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.06.2025, kurz vor 15.00 Uhr, kam es auf der Landstraße 139 zu einem Unfall zwischen einem Pedelec und einem Motorrad mit Verletzten. Ein 63-jähriger Fahrer eines Pedelecs befuhr einen abschüssigen, landwirtschaftlichen Weg, welcher im Bereich einer aktuellen Baustelle in der Landstraße 139 mündet. Beim Einfahren in die Landstraße übersah der Pedelec-Fahrer einen von rechts kommenden 34-jährigen Motorradfahrer, welche die Landstraße von Maulburg kommend in Richtung Adelhausen befuhr. Auf der Landstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt, der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell