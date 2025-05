Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Maikontrollen am 1.5.

Kreisgebiet (ots)

Bei sonnigem Wetter kontrollierten Kräfte des Verkehrsdienstes Lüdenscheid an verschiedenen befahrenen Örtlichkeiten im südlichen Märkischen Kreis den Straßenverkehr. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Geschwindigkeit und das Verhalten von Kradfahrenden gesetzt. In Lüdenscheid, Halver, Kierspe, Meinerzhagen und Werdohl waren Beamte am Kontrollieren. Insgesamt fuhren 249 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schnell, 43 der Geschwindigkeitsverstöße waren Kradfahrenden zuzuschreiben. In 56 Fällen erfolgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf Grund der Höhe der Geschwindigkeit. Überdies erwartet 2 Verkehrsteilnehmer ein einmonatiges Fahrverbot. Neben den Geschwindigkeitsverstößen waren auch insgesamt 21 andere Verstöße zu ahnden, wovon 15 auf Kradfahrende entfielen. 2 Kradfahrende überholten regelwidrig, 11 Kräder befanden sich in einem technisch nicht einwandfreien Zustand oder die Betriebserlaubnis war in Folge massiver unzulässiger Veränderungen erloschen. 2 Kradfahrer mussten sogar ihre Abgasanlagen vom Krad entfernen, weil diese übermäßig laut waren. (lubo)

